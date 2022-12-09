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Президент: Возвращение нашим культурным реликвиям их прежнего вида - основная цель архитектуры Азербайджана

Президент: Возвращение нашим культурным реликвиям их прежнего вида - основная цель архитектуры Азербайджана "Наши основные цели после блестящей Победы в сорока четырехдневной Отечественной войне - стремительное создание всей необходимой инфраструктуры и возрождение жизни на освобожденных землях, благоустройство превратившихся в руины городов и сел и возвращение
Внутренняя политика
9 декабря 2022 г. 14:25
Президент: Возвращение нашим культурным реликвиям их прежнего вида - основная цель архитектуры Азербайджана
Ильхам Алиев

"Наши основные цели после блестящей Победы в сорока четырехдневной Отечественной войне - стремительное создание всей необходимой инфраструктуры и возрождение жизни на освобожденных землях, благоустройство превратившихся в руины городов и сел и возвращение нашим культурным реликвиям их прежнего вида в настоящее время выдвигают неотложные задачи и перед архитектурой Азербайджана."

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам ХХ съезда архитекторов Азербайджана.

В обращении говорится:

"Уважаемые делегаты съезда!

Сердечно приветствую Вас по случаю начала работы ХХ съезда архитекторов Азербайджана, желаю каждому из вас здоровья и успехов в дальнейшей деятельности.

Прошедшая многовековой путь и всегда отличавшаяся собственным почерком архитектура Азербайджана занимает достойное место в культурной летописи нашего народа. Неподражаемые архитектурные жемчужины, которые создали наши мастера, сохраняя верность классическим восточным традициям и принципам, являются источником гордости для каждого из нас как неотъемлемая часть мирового культурного наследия. Уникальная гармония этих обладающих цельной композицией памятников с природным и культурным ландшафтом вызывает восхищение.

На основе удачных проектов, сочетающих в себе архитектурные стили своего времени и большой опыт национального зодчества, за минувший период в Азербайджане были созданы ценные образцы градостроительного искусства, обладающие высоким духовно-эстетическим воздействием. Новые веяния в области архитектуры и градостроительства в нашей стране после восстановления ею государственной независимости отчетливо проявились в дизайновом решении строений и монументальных комплексов в стиле модерн.

Наши основные цели после блестящей Победы в сорока четырехдневной Отечественной войне - стремительное создание всей необходимой инфраструктуры и возрождение жизни на освобожденных землях, благоустройство превратившихся в руины городов и сел и возвращение нашим культурным реликвиям их прежнего вида в настоящее время выдвигают неотложные задачи и перед архитектурой Азербайджана.

Верю, что важные решения, которые будут приняты на вашем съезде в результате широких дискуссий и обстоятельного обмена мнениями по актуальным темам, внесут вклад в дальнейшее развитие архитектуры страны."

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Mədəniyyət yadigarlarımızın əvvəlki görkəminə qaytarılması Azərbaycan memarlığı qarşısında təxirəsalınmaz vəzifələr irəli sürür"

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