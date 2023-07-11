Президент: Восстановление Карабаха и Восточного Зангезура идет быстрее запланированных темпов

Основными двумя направлениями нашей деятельности после уточнения бюджета были восстановление Карабаха и Восточного Зангезура, а также наращивание нашей военной мощи. По первому направлению могу сказать, что все идет быстрее, чем предусмотренными нами план

Основными двумя направлениями нашей деятельности после уточнения бюджета были восстановление Карабаха и Восточного Зангезура, а также наращивание нашей военной мощи. По первому направлению могу сказать, что все идет быстрее, чем предусмотренными нами планами. Мы мобилизовали все наши силы.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны за шесть месяцев этого года.

Глава государства отметил, что в этом году было обеспечено возвращение бывших вынужденных переселенцев в село Талыш и город Лачын, а до конца года бывшие вынужденные переселенцы вернутся в город Лачын, в села Забух и Сус. "Программа по возвращению осуществляется последовательно. Таким образом, к концу года наши граждане полностью заселят свои исконные земли, а именно пять наших населенных пунктов - один город и четыре села. Всего в рамках первого этапа программы "Великое возвращение" планируется реконструировать 100 населенных пунктов", - подчеркнул президент Азербайджана.