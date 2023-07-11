О нас

Президент: Восстановление Карабаха и Восточного Зангезура идет быстрее запланированных темпов

Президент: Восстановление Карабаха и Восточного Зангезура идет быстрее запланированных темпов Основными двумя направлениями нашей деятельности после уточнения бюджета были восстановление Карабаха и Восточного Зангезура, а также наращивание нашей военной мощи. По первому направлению могу сказать, что все идет быстрее, чем предусмотренными нами план
Внутренняя политика
11 июля 2023 г. 18:25
Президент: Восстановление Карабаха и Восточного Зангезура идет быстрее запланированных темпов

Основными двумя направлениями нашей деятельности после уточнения бюджета были восстановление Карабаха и Восточного Зангезура, а также наращивание нашей военной мощи. По первому направлению могу сказать, что все идет быстрее, чем предусмотренными нами планами. Мы мобилизовали все наши силы.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны за шесть месяцев этого года.

Глава государства отметил, что в этом году было обеспечено возвращение бывших вынужденных переселенцев в село Талыш и город Лачын, а до конца года бывшие вынужденные переселенцы вернутся в город Лачын, в села Забух и Сус. "Программа по возвращению осуществляется последовательно. Таким образом, к концу года наши граждане полностью заселят свои исконные земли, а именно пять наших населенных пунктов - один город и четыре села. Всего в рамках первого этапа программы "Великое возвращение" планируется реконструировать 100 населенных пунктов", - подчеркнул президент Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Böyük Qayıdış proqramının birinci mərhələsində 100 yaşayış məntəqəsinin yenidən qurulması nəzərdə tutulur

Экслюзивные новости

Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
11 июля 2023 г. 14:20
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
10 июля 2023 г. 14:41
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
10 июля 2023 г. 12:01
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
7 июля 2023 г. 18:57
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
7 июля 2023 г. 14:47
Новый председатель парламента Турции посетит Азербайджан
Новый председатель парламента Турции посетит Азербайджан
7 июля 2023 г. 14:23
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
6 июля 2023 г. 17:01
В Азербайджане оплата за парковку автомобилей будет только безналичной
В Азербайджане оплата за парковку автомобилей будет только безналичной
6 июля 2023 г. 16:34
Представитель Движения за суверенную Мартинику: Франция унижает нас, бесчеловечно обращается с нами
Представитель Движения за суверенную Мартинику: Франция унижает нас, бесчеловечно обращается с нами
6 июля 2023 г. 12:12
Назначен новый начальник Бакинского главного таможенного управления
Назначен новый начальник Бакинского главного таможенного управления
5 июля 2023 г. 20:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi