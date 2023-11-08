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Президент: Военные операции, которые мы проводили на протяжении 44 дней, мужество наших военных - это героический эпос

Президент: Военные операции, которые мы проводили на протяжении 44 дней, мужество наших военных - это героический эпос Наши победоносные Вооруженные силы, подарившие нам этот День Победы, проявив на поле боя храбрость, героизм, самоотверженность, изгнали врага с наших исконных земель. Это - большое историческое событие.
Внутренняя политика
8 ноября 2023 г. 16:17
Президент: Военные операции, которые мы проводили на протяжении 44 дней, мужество наших военных - это героический эпос

Наши победоносные Вооруженные силы, подарившие нам этот День Победы, проявив на поле боя храбрость, героизм, самоотверженность, изгнали врага с наших исконных земель. Это - большое историческое событие.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на военном параде по случаю 8 Ноября - Дня Победы в городе Ханкенди.

Отметив, что в многовековой истории азербайджанского народа подобных блестящих побед не было, глава государства подчеркнул: "Шушинская операция, все другие военные операции, которые мы проводили в течение 44 дней, мужество наших военных - это героический эпос".

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Версия на английском языке President of Azerbaijan: Military operations we carried out in 44 days, bravery of our soldiers are epic of heroism
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "44 gün ərzində apardığımız hərbi əməliyyatlar, hərbçilərimizin şücaəti bir qəhrəmanlıq dastanıdır"

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