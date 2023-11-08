Президент: Военные операции, которые мы проводили на протяжении 44 дней, мужество наших военных - это героический эпос

Наши победоносные Вооруженные силы, подарившие нам этот День Победы, проявив на поле боя храбрость, героизм, самоотверженность, изгнали врага с наших исконных земель. Это - большое историческое событие.

Наши победоносные Вооруженные силы, подарившие нам этот День Победы, проявив на поле боя храбрость, героизм, самоотверженность, изгнали врага с наших исконных земель. Это - большое историческое событие.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на военном параде по случаю 8 Ноября - Дня Победы в городе Ханкенди.

Отметив, что в многовековой истории азербайджанского народа подобных блестящих побед не было, глава государства подчеркнул: "Шушинская операция, все другие военные операции, которые мы проводили в течение 44 дней, мужество наших военных - это героический эпос".