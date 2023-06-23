Президент: Во Второй Карабахской войне Силы спецназначения проявили особый профессионализм и героизм

Во Второй Карабахской войне Силы специального назначения проявили особый профессионализм и героизм. Им принадлежит особая роль в проведении многих военных операций.

Во Второй Карабахской войне Силы специального назначения проявили особый профессионализм и героизм. Им принадлежит особая роль в проведении многих военных операций.

Как сообщает Report, об этом Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев сказал 23 июня на церемонии вручения Боевого знамени одной из воинских частей коммандо Министерства обороны.

"Учитывая все это и современные боевые операции, создание новых Сил коммандо было поставлено мною как задача, и она успешно реализуется", - отметил глава государства.