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Президент: Во Второй Карабахской войне Силы спецназначения проявили особый профессионализм и героизм

Президент: Во Второй Карабахской войне Силы спецназначения проявили особый профессионализм и героизм Во Второй Карабахской войне Силы специального назначения проявили особый профессионализм и героизм. Им принадлежит особая роль в проведении многих военных операций.
Внутренняя политика
23 июня 2023 г. 12:56
Президент: Во Второй Карабахской войне Силы спецназначения проявили особый профессионализм и героизм

Во Второй Карабахской войне Силы специального назначения проявили особый профессионализм и героизм. Им принадлежит особая роль в проведении многих военных операций.

Как сообщает Report, об этом Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев сказал 23 июня на церемонии вручения Боевого знамени одной из воинских частей коммандо Министерства обороны.

"Учитывая все это и современные боевые операции, создание новых Сил коммандо было поставлено мною как задача, и она успешно реализуется", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: In Second Karabakh War, Special Forces showed tremendous professionalism and heroism
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "İkinci Qarabağ müharibəsində Xüsusi Təyinatlı Qüvvələr xüsusi peşəkarlıq və qəhrəmanlıq göstərib"

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