О нас

Президент: Во время Второй Карабахской войны и антитеррористической операции мы проявили большой героизм

Президент: Во время Второй Карабахской войны и антитеррористической операции мы проявили большой героизм Во время Второй Карабахской войны и антитеррористической операции мы проявили большой героизм. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!
Внутренняя политика
18 марта 2024 г. 15:47
Президент: Во время Второй Карабахской войны и антитеррористической операции мы проявили большой героизм

Во время Второй Карабахской войны и антитеррористической операции мы проявили большой героизм. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз.

"В результате самоотверженности, профессионализма, героизма наших шехидов, отважных солдат и офицеров сегодня мы строим, созидаем на этих землях, на эти земли возвращается жизнь. Проведя масштабную строительную работу, мы уже смогли вернуть на исконные земли бывших переселенцев, и в нынешнем году этот процесс будет продолжен", - отметил глава государства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке President: We demonstrated tremendous heroism during the Second Karabakh War and the anti-terror operation
Версия на азербайджанском языке Prezident: İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı və antiterror əməliyyatı nəticəsində böyük qəhrəmanlıq göstərmişik

Самое читаемое

В Азербайджане предложено увеличить минимальный размер трудовой пенсии
В Азербайджане предложено увеличить минимальный размер трудовой пенсии
15 марта 2024 г. 16:30
Обнародованы итоговые результаты вступительного экзамена в магистратуру
Обнародованы итоговые результаты вступительного экзамена в магистратуру
14 марта 2024 г. 17:52
Легендарный немецкий футболист: Игра Карабах - Байер 04 запомнится надолго
Легендарный немецкий футболист: Игра "Карабах" - "Байер 04" запомнится надолго
15 марта 2024 г. 10:49
Этап собеседований для участия в госпрограмме обучения за рубежом стартует в начале апреля
Этап собеседований для участия в госпрограмме обучения за рубежом стартует в начале апреля
14 марта 2024 г. 13:29
Макрон: Все сценарии по Украине не исключены, в том числе и отправка войск
Макрон: Все сценарии по Украине не исключены, в том числе и отправка войск
15 марта 2024 г. 00:53
Поселок Белгородской области перешел под контроль российских добровольцев
Поселок Белгородской области перешел под контроль российских добровольцев
17 марта 2024 г. 16:07
Матч Карабаха с Байером 04 будет обслуживать известный судья из Англии
Матч "Карабаха" с "Байером 04" будет обслуживать известный судья из Англии
12 марта 2024 г. 13:46
Минздрав выявил нарушения в четырех аптеках в Азербайджане
Минздрав выявил нарушения в четырех аптеках в Азербайджане
11 марта 2024 г. 19:27
Легион Свобода России призвал жителей Курской и Белгородской областей выехать за пределы регионов
Легион "Свобода России" призвал жителей Курской и Белгородской областей выехать за пределы регионов
14 марта 2024 г. 21:52
Объявлены результаты экзамена на степень доктора философии по иностранным языкам
Объявлены результаты экзамена на степень доктора философии по иностранным языкам
13 марта 2024 г. 15:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi