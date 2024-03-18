Президент: Во время Второй Карабахской войны и антитеррористической операции мы проявили большой героизм

Во время Второй Карабахской войны и антитеррористической операции мы проявили большой героизм. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!

Во время Второй Карабахской войны и антитеррористической операции мы проявили большой героизм. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз.

"В результате самоотверженности, профессионализма, героизма наших шехидов, отважных солдат и офицеров сегодня мы строим, созидаем на этих землях, на эти земли возвращается жизнь. Проведя масштабную строительную работу, мы уже смогли вернуть на исконные земли бывших переселенцев, и в нынешнем году этот процесс будет продолжен", - отметил глава государства.