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Президент: Во Франции со стороны чиновников и парламентариев все чаще звучат расистские ненавистнические высказывания

Президент: Во Франции со стороны чиновников и парламентариев все чаще звучат расистские ненавистнические высказывания Во Франции все чаще звучит устойчивый и широко распространенный, особенно в СМИ и в Интернете, расистский и дискриминационный дискурс в отношении некоторых этнических меньшинств, расистские ненавистнические высказывания со стороны чиновников и членов двух
Внутренняя политика
5 июля 2023 г. 10:34
Президент: Во Франции со стороны чиновников и парламентариев все чаще звучат расистские ненавистнические высказывания

Во Франции все чаще звучит устойчивый и широко распространенный, особенно в СМИ и в Интернете, расистский и дискриминационный дискурс в отношении некоторых этнических меньшинств, расистские ненавистнические высказывания со стороны чиновников и членов двух палат французского парламента.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на проводимой в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения на тему "Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии возникающим вызовам".

"Извинения перед миллионами людей, которых его (Эмманюэля Макрона – ред.) предшественники колонизировали, использовали в качестве рабов, убивали, пытали и унижали, будут не только признанием исторической вины Франции, но и помогут ей преодолеть последствия глубокого политического, социального и гуманитарного кризиса, в котором она оказалась после жестокого убийства алжирского подростка", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: Racist hate speech by officials and parliamentarians is on rise in France
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Fransada rəsmi şəxslər və parlamentarilər tərəfindən irqi nifrət xarakterli çıxışlar artmaqdadır"

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