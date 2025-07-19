О нас

Президент: Влияние прессы на Западе на общественное мнение об Азербайджане несправедливо

Президент: Влияние прессы на Западе на общественное мнение об Азербайджане несправедливо Влияние прессы на Западе на общественное мнение об Азербайджане несправедливо и негативно.
Внутренняя политика
19 июля 2025 г. 18:59
Президент: Влияние прессы на Западе на общественное мнение об Азербайджане несправедливо

Влияние прессы на Западе на общественное мнение об Азербайджане несправедливо и негативно.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с участниками III Шушинского глобального медиафорума.

"Мы хотели бы, чтобы это изменилось. Но пока это не работает. Это не значит, что мы не активны, мы работаем. Но есть некоторые правила и процедуры", - добавил глава государства.

Президент отметил, что в политическом спектре Европы Азербайджан изображают в темных тонах, распространяют ложную информацию о нашей стране.

"Есть несколько причин. Одним из них является активизация там армянских лоббистских групп. Особенно это происходит в США. В западной прессе, особенно в Германии, пресса подвергается влиянию США. Если антиазербайджанские круги имеют влияние на прессу, они немедленно осуществляют нападки на Азербайджан. Это происходит часто. Это происходит во время международных мероприятий. В первый раз это произошло в 2015 году. Мы организовали первые Европейские игры в Азербайджане. Тогда мы стали мишенью. В западной прессе появились фальшивые истории различного содержания. Последнее произошло во время COP29. Ежедневно публиковалось 7-10 статей в ведущих западных СМИ. Были такие распространители фейковых новостей, как "The Washington Post", "The New York Times", "Newsweek", французские "Le Monde", "Lе Figaro". Они организовывали нападки, чтобы намеренно дискредитировать Азербайджан", - отметил Ильхам Алиев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Prezident: Qərbdə mətbuatın Azərbaycanla bağlı ictimai rəyə təsiri ədalətsizdir

Самое читаемое

В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
15 июля 2025 г. 23:41
В Баку и на Абшероне максимальная температура воздуха составила 38 градусов
В Баку и на Абшероне максимальная температура воздуха составила 38 градусов
13 июля 2025 г. 15:00
Армения назначила военного атташе во Франции
Армения назначила военного атташе во Франции
15 июля 2025 г. 17:49
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
16 июля 2025 г. 19:36
В Баку завтра воздух прогреется до 40 градусов
В Баку завтра воздух прогреется до 40 градусов
13 июля 2025 г. 12:11
Погиб еще один военнослужащий украинской армии азербайджанского происхождения
Погиб еще один военнослужащий украинской армии азербайджанского происхождения
18 июля 2025 г. 18:51
В Украине легализовали множественное гражданство
В Украине легализовали множественное гражданство
15 июля 2025 г. 17:41
В Азербайджане жара выше +40 °C сохранится до 23 июля
В Азербайджане жара выше +40 °C сохранится до 23 июля
18 июля 2025 г. 17:07
В субботу в Азербайджане осадков не ожидается
В субботу в Азербайджане осадков не ожидается
18 июля 2025 г. 12:42
Парламент Украины утвердил создание совместного с Советом Европы спецтрибунала против России
Парламент Украины утвердил создание совместного с Советом Европы спецтрибунала против России
15 июля 2025 г. 14:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi