Президент: Влияние прессы на Западе на общественное мнение об Азербайджане несправедливо

Влияние прессы на Западе на общественное мнение об Азербайджане несправедливо и негативно.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с участниками III Шушинского глобального медиафорума.

"Мы хотели бы, чтобы это изменилось. Но пока это не работает. Это не значит, что мы не активны, мы работаем. Но есть некоторые правила и процедуры", - добавил глава государства.

Президент отметил, что в политическом спектре Европы Азербайджан изображают в темных тонах, распространяют ложную информацию о нашей стране.

"Есть несколько причин. Одним из них является активизация там армянских лоббистских групп. Особенно это происходит в США. В западной прессе, особенно в Германии, пресса подвергается влиянию США. Если антиазербайджанские круги имеют влияние на прессу, они немедленно осуществляют нападки на Азербайджан. Это происходит часто. Это происходит во время международных мероприятий. В первый раз это произошло в 2015 году. Мы организовали первые Европейские игры в Азербайджане. Тогда мы стали мишенью. В западной прессе появились фальшивые истории различного содержания. Последнее произошло во время COP29. Ежедневно публиковалось 7-10 статей в ведущих западных СМИ. Были такие распространители фейковых новостей, как "The Washington Post", "The New York Times", "Newsweek", французские "Le Monde", "Lе Figaro". Они организовывали нападки, чтобы намеренно дискредитировать Азербайджан", - отметил Ильхам Алиев.