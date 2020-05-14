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Президент выделил средства на улучшение водоснабжения в Гусарском районе

Президент выделил средства на улучшение водоснабжения в Гусаре

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по улучшению обеспечения водой приусадебных участков и посевных площадей в Гусарском районе".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях улучшения обеспечения водой приусадебных участков и посевных площадей в селе Зухул Гусарского района из суммы, указанной в подпункте 1.8.21 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Открытому акционерному обществу мелиорации и водного хозяйства Азербайджана выделено 652 тыс. манатов.

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