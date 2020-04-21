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Президент выделил средства на бурение 17 субартезианских скважин

Президент выделил средства на бурение 17 субартезианских скважин

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 апреля подписал распоряжение "О дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде".

Как сообщает Report, в целях проектирования и бурения 17 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 13 населенных пунктах с населением 193 696 человек 10 городов и районов, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из суммы, указанной в "Распределении средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)" для бурения субартезианских скважин с целью улучшения водоснабжения в районах Азербайджана, Открытому акционерному обществу "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделено 1,19 млн манатов.

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