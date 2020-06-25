Президент выделил Минздраву 2 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по проектированию и строительству Самухской центральной районной больницы".

Как сообщает Report, согласно документу, в целях проектирования и строительства Самухской центральной районной больницы Министерству здравоохранения Азербайджанской Республики выделено два миллиона манатов, указанные в подпункте 1.19.7 "Распределение средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)".