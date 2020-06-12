Президент выделил 900 тыс. манатов на строительство автодороги

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по строительству автомобильной дороги Гандоб-Хачмаз-Ялама-граница с Российской Федерацией (4 км)-Шахназарли Шабранского района".

Как сообщает Report, согласно документу, в целях строительства автомобильной дороги Гандоб-Хачмаз-Ялама-граница с Российской Федерацией (4 км)-Шахназарли из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2020 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 900 тысяч манатов.