Президент выделил 5,6 млн манатов на строительство дороги в Сальяне

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по строительству автомобильной дороги Юхары Нохудлу-Ашагы Нохудлу- Хуршуд - Ашагы Кюркенди Сальянского района".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Юхары Нохудлу-Ашагы Нохудлу-Хуршуд-Ашагы Кюркенди, соединяющей 4 населенных пункта с населением шесть тысяч человек, из суммы, указанной в «Распределении средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)» на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 5,6 миллиона манатов.