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Президент выделил 2,85 млн манатов на строительство дороги в Бинагади

Президент выделил 2,85 млн манатов на строительство дороги в Бинагади

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Бинагадинского района города Баку".

Как сообщает Report, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории поселков Баладжары, М.А.Расулзаде и Ходжасан Бинагадинского района города Баку из предусмотренных в "Распределении расходов государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2020 год" средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 2,85 миллиона манатов.

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