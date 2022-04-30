Президент: Весь мир признает, что азербайджанцы сражались достойно

"Весь мир признает, что азербайджанцы сражались достойно, сражались как мужчины, прогнали врага, заставили пасть на колени и сдержали свое слово"

"Весь мир признает, что азербайджанцы сражались достойно, сражались как мужчины, прогнали врага, заставили пасть на колени и сдержали свое слово".

Как сообщает Report, об этом заявил Верховный главнокомандующий Вооруженными силами, президент Ильхам Алиев, выступая 30 апреля перед личным составом N-ской воинской части по случаю 23-й годовщины создания Сил специального назначения.

"Мы никогда не воевали и не будем воевать с гражданскими лицами. Высокие качества азербайджанского народа не позволят нам этого, и так и случилось", - сказал глава государства.