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Президент: Весь мир признает, что азербайджанцы сражались достойно

Президент: Весь мир признает, что азербайджанцы сражались достойно "Весь мир признает, что азербайджанцы сражались достойно, сражались как мужчины, прогнали врага, заставили пасть на колени и сдержали свое слово"
Внутренняя политика
30 апреля 2022 г. 14:28
Президент: Весь мир признает, что азербайджанцы сражались достойно
Ильхам Алиев

"Весь мир признает, что азербайджанцы сражались достойно, сражались как мужчины, прогнали врага, заставили пасть на колени и сдержали свое слово".

Как сообщает Report, об этом заявил Верховный главнокомандующий Вооруженными силами, президент Ильхам Алиев, выступая 30 апреля перед личным составом N-ской воинской части по случаю 23-й годовщины создания Сил специального назначения.

"Мы никогда не воевали и не будем воевать с гражданскими лицами. Высокие качества азербайджанского народа не позволят нам этого, и так и случилось", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке President: "The whole world recognizes that Azerbaijanis fought with dignity"
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Bütün dünya bunu etiraf edir ki, azərbaycanlılar ləyaqətlə vuruşdular, kişi kimi vuruşdular"

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