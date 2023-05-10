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Президент: Вера народа в Гейдара Алиева предотвратила попытку государственного переворота

Президент: Вера народа в Гейдара Алиева предотвратила попытку государственного переворота Внутренние и внешние враги тоже понимали, что Азербайджан уже ступил на путь развития. Они не думали отказываться от своих грязных деяний.
Внутренняя политика
10 мая 2023 г. 10:54
Президент: Вера народа в Гейдара Алиева предотвратила попытку государственного переворота

Внутренние и внешние враги тоже понимали, что Азербайджан уже ступил на путь развития. Они не думали отказываться от своих грязных деяний.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

Подчеркнув, что через две недели после подписания "Контракта века" в Азербайджане была предпринята попытка государственного переворота, глава государства сказал: "И вновь фактор Гейдара Алиева, вера народа в него предотвратили эту попытку. Более ста тысяч человек, собравшись на площади Азадлыг, продемонстрировали поддержку своему Лидеру, и элементы, причастные к военному перевороту, разбежались в разные стороны".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: People's confidence in Heydar Aliyev thwarted attempting a coup d'état in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Xalqın Heydər Əliyevə inamı Azərbaycanda dövlət çevrilişi cəhdinin qarşısını aldı"

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