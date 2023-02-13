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Президент: Великий лидер Гейдар Алиев превратил Мингячевир в энергетический центр Азербайджана и Кавказа

Президент: Великий лидер Гейдар Алиев превратил Мингячевир в энергетический центр Азербайджана и Кавказа Великий лидер Гейдар Алиев превратил Мингячевир в энергетический центр не только Азербайджана, но и Кавказа в целом.
Внутренняя политика
13 февраля 2023 г. 11:34
Президент: Великий лидер Гейдар Алиев превратил Мингячевир в энергетический центр Азербайджана и Кавказа
Ильхам Алиев

Великий лидер Гейдар Алиев превратил Мингячевир в энергетический центр не только Азербайджана, но и Кавказа в целом.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на церемонии закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости.

Глава государства отметил, что под руководством и по инициативе великого лидера в 1976 году в Мингячевире был заложен фундамент крупной электростанции. "Открытие первого блока крупной станции состоялось в 1981 году при личном участии Гейдара Алиева", - добавил Президент Азербайджана.

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Версия на английском языке President: Heydar Aliyev was the Great Leader who turned Mingachevir into an energy center of the entire Caucasus
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Mingəçeviri Azərbaycanın və Qafqazın enerji mərkəzinə çevirən Ulu Öndər Heydər Əliyev olub"

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