Президент: В XXI веке ни одна армия не продемонстрировала такого профессионализма и самоотверженности, как наша

Президент: В XXI веке ни одна армия не продемонстрировала такого профессионализма и самоотверженности, как наша

Проливая кровь и неся потери на поле боя, мы показали, что Карабах - это Азербайджан. Сегодня каждый должен знать, что отныне с нами шутки плохи. Если руководство Армении все еще живет реваншистскими идеями, если привыкшие к манипуляциям и стоящие за Арме

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