Президент: В XXI веке ни одна армия не продемонстрировала такого профессионализма и самоотверженности, как наша

Проливая кровь и неся потери на поле боя, мы показали, что Карабах - это Азербайджан. Сегодня каждый должен знать, что отныне с нами шутки плохи. Если руководство Армении все еще живет реваншистскими идеями, если привыкшие к манипуляциям и стоящие за Арменией страны все еще строят какие-то коварные планы в отношении Азербайджана, пусть посмотрят на сегодняшний парад. Пусть они знают, что здесь выстроилось более тысячи наших храбрецов, а таких как они у нас более ста тысяч, и никакая сила не может нам угрожать. Мы готовы сражаться в любой плоскости. Мы показали это на политической арене и, при необходимости, на поле боя".
Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на военном параде по случаю 8 Ноября - Дня Победы в городе Ханкенди.
"В XXI веке ни одна армия не продемонстрировала такого профессионализма и самоотверженности, как наша. Ни один народ не дорожил так сильно своей родной землей и не был готов умереть за нее. Мы все это хорошо знаем, пусть знает и мир", - сказал президент Азербайджана.