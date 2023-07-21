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Президент: В течение последующих трех лет мы вернем более 150 тыс. человек в Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы

Президент: В течение последующих трех лет мы вернем более 150 тыс. человек в Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы В течение последующих трех лет мы вернем в Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы более 150 тысяч человек.
Внутренняя политика
21 июля 2023 г. 17:47
Президент: В течение последующих трех лет мы вернем более 150 тыс. человек в Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы

В течение последующих трех лет мы вернем в Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы более 150 тысяч человек.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

"Только в Карабахском регионе к 2026 году предусмотрено возвращение 140 тысяч человек. Надеюсь, что в следующем году первые жители приедут, поселятся в городе Шуша", - отметил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: “Növbəti üç il ərzində Qarabağ və Şərqi Zəngəzur rayonları üzrə 150 mindən çox insanı qaytaracağıq”

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