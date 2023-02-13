Президент: В течение нескольких лет в результате работы этой станции вложенные средства вернутся

Коэффициент эффективности новой станции будет очень высоким, будет большая экономия природного газа.

Коэффициент эффективности новой станции будет очень высоким, будет большая экономия природного газа.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на церемонии закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости.

Президент Азербайджана выразил уверенность в том, что в течение нескольких лет в результате работы этой станции и вложенные средства вернутся, а заодно и кредитная задолженность будет закрыта. "То есть, это успешный проект во всех смыслах", - добавил глава государства.