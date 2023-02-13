О нас

Президент: В течение нескольких лет в результате работы этой станции вложенные средства вернутся

Президент: В течение нескольких лет в результате работы этой станции вложенные средства вернутся Коэффициент эффективности новой станции будет очень высоким, будет большая экономия природного газа.
Внутренняя политика
13 февраля 2023 г. 13:38
Президент: В течение нескольких лет в результате работы этой станции вложенные средства вернутся

Коэффициент эффективности новой станции будет очень высоким, будет большая экономия природного газа.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на церемонии закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости.

Президент Азербайджана выразил уверенность в том, что в течение нескольких лет в результате работы этой станции и вложенные средства вернутся, а заодно и кредитная задолженность будет закрыта. "То есть, это успешный проект во всех смыслах", - добавил глава государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President: Within few years, both funds invested into new station will return and loan will be repaid
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Yeni stansiyada iş əmsalı çox yüksək olacaq və təbii qaza böyük qənaət olacaq"

Экслюзивные новости

В Азербайджане получают лечение 10 детей и 12 взрослых из Турции
ФотоВ Азербайджане получают лечение 10 детей и 12 взрослых из Турции
13 февраля 2023 г. 11:15
Восстановлена погрузка азербайджанской нефти на терминале Джейхан в Турции
Восстановлена погрузка азербайджанской нефти на терминале Джейхан в Турции
12 февраля 2023 г. 17:20
Производство в аграрном секторе Азербайджана будет ежегодно расти на 4% до 2031 года
Производство в аграрном секторе Азербайджана будет ежегодно расти на 4% до 2031 года
11 февраля 2023 г. 10:14
Из Азербайджана в Турцию отправлено 88 грузовиков с гумпомощью
ФотоИз Азербайджана в Турцию отправлено 88 грузовиков с гумпомощью
10 февраля 2023 г. 18:07
Эксперт: ЮГК увеличит свою долю в покрытии потребностей стран ЕС
Эксперт: ЮГК увеличит свою долю в покрытии потребностей стран ЕС
10 февраля 2023 г. 17:20
Эксперт: Румыния и Азербайджан могут совместно инвестировать в производство ВИЭ
Эксперт: Румыния и Азербайджан могут совместно инвестировать в производство ВИЭ
10 февраля 2023 г. 14:01
Фоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
ФотоФоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
10 февраля 2023 г. 12:47
ВОЗ выделил 3 млн долларов для поддержки Турции и Сирии
ВОЗ выделил 3 млн долларов для поддержки Турции и Сирии
10 февраля 2023 г. 10:48
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины: У России нет сил для захвата Киева - ИНТЕРВЬЮ
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины: У России нет сил для захвата Киева - ИНТЕРВЬЮ
9 февраля 2023 г. 16:28
Азербайджанский спасатель: В первую очередь стараемся вызволить из-под завалов выживших
Азербайджанский спасатель: В первую очередь стараемся вызволить из-под завалов выживших
9 февраля 2023 г. 14:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi