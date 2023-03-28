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Президент: В селе Забух разместятся более 1000, в селе Сус - более 300 человек

Президент: В селе Забух разместятся более 1000, в селе Сус - более 300 человек В городе Лачын по линии Фонда Гейдара Алиева будет построена мечеть. Я лично заложил фундамент мечети, будучи в Лачыне.
Внутренняя политика
28 марта 2023 г. 14:42
Президент: В селе Забух разместятся более 1000, в селе Сус - более 300 человек

В городе Лачын по линии Фонда Гейдара Алиева будет построена мечеть. Я лично заложил фундамент мечети, будучи в Лачыне.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев, принимая Масима Мамедова в связи с назначением его специальным представителем президента в Лачынском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

"Параллельно с этим мы начали процесс полной реконструкции сел Забух и Сус. В селе Забух разместятся более 1000, в селе Сус - более 300 человек. Для жителей села Забух закладывается совершенно новое село", - добавил глава государства.

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Версия на английском языке President: More than 1,000 people will be settled in Zabukh village and more than 300 in Sus village
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Zabux kəndində 1000-dən çox, Sus kəndində isə 300-dən çox insan yerləşəcək"

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