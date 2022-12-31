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Президент: В результате приграничных столкновений Азербайджан смог еще больше укрепить свои позиции на выгодных стратегических высотах

Президент: В результате приграничных столкновений Азербайджан смог еще больше укрепить свои позиции на выгодных стратегических высотах В этом году было проведено несколько боевых операций, которые еще раз подтвердили высокий уровень боеспособности нашей армии. Операции «Фаррух», «Возмездие», а также боевые столкновения вдоль границы Азербайджана с Арменией в сентябре этого года ознаменов
Внутренняя политика
31 декабря 2022 г. 23:56
Президент: В результате приграничных столкновений Азербайджан смог еще больше укрепить свои позиции на выгодных стратегических высотах

В этом году было проведено несколько боевых операций, которые еще раз подтвердили высокий уровень боеспособности нашей армии. Операции «Фаррух», «Возмездие», а также боевые столкновения вдоль границы Азербайджана с Арменией в сентябре этого года ознаменовались нашей очередной блестящей победой.

Как сообщает Report, об этом Президент Ильхам Алиев сказал в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Глава государства отметил, что в результате приграничных столкновений Азербайджан смог еще больше укрепить свои позиции на многих выгодных стратегических высотах.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Sərhəd toqquşmaları nəticəsində Azərbaycan əlverişli strateji yüksəkliklərdə mövqelərini möhkəmləndirib"

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