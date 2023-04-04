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Президент: В результате минного террора Армении погибли или получили увечья до 300 граждан Азербайджана

Президент: В результате минного террора Армении погибли или получили увечья до 300 граждан Азербайджана С 10 ноября 2020 года, когда закончилась Отечественная война, в результате минного терроризма Армении погибли или получили тяжелые ранения до 300 граждан Азербайджана.
Внутренняя политика
4 апреля 2023 г. 19:31
Президент: В результате минного террора Армении погибли или получили увечья до 300 граждан Азербайджана
Президент Ильхам Алиев

С 10 ноября 2020 года, когда закончилась Отечественная война, в результате минного терроризма Армении погибли или получили тяжелые ранения до 300 граждан Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев написал в своем Twitter аккаунте, где поделился публикацией по случаю 4 Апреля – Международного дня просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

"Армения за 30 лет заложила на оккупированных территориях Азербайджана более 1 миллиона мин. Азербайджан входит в число наиболее загрязненных минами стран в мире. С начала 1990-х годов более 3300 наших граждан стали жертвами мин", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке President: Nearly 300 Azerbaijani citizens killed or injured as result of Armenias mine terror
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Vətən müharibəsindən sonra mina terrorundan 300-ə qədər azərbaycanlı həlak olub və ya ağır yaralanıb"

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