Президент: В результате минного террора Армении погибли или получили увечья до 300 граждан Азербайджана

С 10 ноября 2020 года, когда закончилась Отечественная война, в результате минного терроризма Армении погибли или получили тяжелые ранения до 300 граждан Азербайджана.

С 10 ноября 2020 года, когда закончилась Отечественная война, в результате минного терроризма Армении погибли или получили тяжелые ранения до 300 граждан Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев написал в своем Twitter аккаунте, где поделился публикацией по случаю 4 Апреля – Международного дня просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

"Армения за 30 лет заложила на оккупированных территориях Азербайджана более 1 миллиона мин. Азербайджан входит в число наиболее загрязненных минами стран в мире. С начала 1990-х годов более 3300 наших граждан стали жертвами мин", - говорится в публикации.