О нас

Президент: В результате антитеррористических мероприятий не было потерь среди мирного населения

Президент: В результате антитеррористических мероприятий не было потерь среди мирного населения В результате проведенных антитеррористических мероприятий, продолжавшихся менее суток, мы восстановили наш суверенитет. В ходе этих мероприятий не было никаких потерь среди мирного населения и никаких разрушений в гражданской инфраструктуре.
Внутренняя политика
6 декабря 2023 г. 11:37
Президент: В результате антитеррористических мероприятий не было потерь среди мирного населения

В результате проведенных антитеррористических мероприятий, продолжавшихся менее суток, мы восстановили наш суверенитет. В ходе этих мероприятий не было никаких потерь среди мирного населения и никаких разрушений в гражданской инфраструктуре.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на Форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности", организованном Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений.

"Мы сразу же заявили, что как только армянские вооруженные силы сложат оружие, мы прекратим операцию и предоставим им возможность для выхода. Операция продолжалась менее 24 часов, и, как только они сдались, операция была завершена. Это одно из самых значимых событий после нашей последней встречи", - подчеркнул глава государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Anti-terror operation was held without any damage to civilian infrastructure, any casualty among civilians
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Antiterror tədbirləri nəticəsində mülki infrastruktur və dinc əhali arasında heç bir itki olmayıb"

Другие новости из категории

Рашид Румзаде: Минная проблема мешает работам по реконструкции в Карабахе
Рашид Румзаде: Минная проблема мешает работам по реконструкции в Карабахе
6 декабря 2023 г. 12:03
В Милли Меджлисе проходят общественные слушания на тему возвращения в Западный Азербайджан
В Милли Меджлисе проходят общественные слушания на тему возвращения в Западный Азербайджан
6 декабря 2023 г. 11:28
Президент Азербайджана: Мы надеялись, что сможем установить контакты с представителями карабахских армян
Президент Азербайджана: Мы надеялись, что сможем установить контакты с представителями карабахских армян
6 декабря 2023 г. 11:28
Госкомитет: Число обращений о домашнем насилии выросло втрое
Госкомитет: Число обращений о домашнем насилии выросло втрое
6 декабря 2023 г. 11:24
Президент: Делаем все возможное, чтобы создать максимально благоприятные условия для вынужденных переселенцев
Президент: Делаем все возможное, чтобы создать максимально благоприятные условия для вынужденных переселенцев
6 декабря 2023 г. 11:14
Президент Ильхам Алиев: Когда мы восстановили свой суверенитет, в Карабахе находился большой армянский контингент
Президент Ильхам Алиев: Когда мы восстановили свой суверенитет, в Карабахе находился большой армянский контингент
6 декабря 2023 г. 10:41
Община Западного Азербайджана осудила заявления Борреля о ситуации в регионе
Община Западного Азербайджана осудила заявления Борреля о ситуации в регионе
5 декабря 2023 г. 17:54
Французский историк: За убийствами мусульман в регионе всегда стояли армяне
Французский историк: За убийствами мусульман в регионе всегда стояли армяне
5 декабря 2023 г. 14:36
Президент Азербайджана выделил на реконструкцию автомобильной дороги Шуша–Лачын шесть млн манатов
Президент Азербайджана выделил на реконструкцию автомобильной дороги Шуша–Лачын шесть млн манатов
5 декабря 2023 г. 13:25
На местные расходы населенных пунктов на освобожденных территориях из бюджета будет выделено более 50 млн манатов
На местные расходы населенных пунктов на освобожденных территориях из бюджета будет выделено более 50 млн манатов
5 декабря 2023 г. 13:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi