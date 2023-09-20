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Президент: В результате антитеррористических мероприятий большая часть вооружения и техники противника выведена из строя

Президент: В результате антитеррористических мероприятий большая часть вооружения и техники противника выведена из строя Азербайджанские солдаты и офицеры проявили как высокий профессионализм, так и высокие моральные качества. В результате кратковременных локальных антитеррористических мероприятий большая часть вооружения и техники противника была выведена из строя.
Внутренняя политика
20 сентября 2023 г. 20:48
Президент: В результате антитеррористических мероприятий большая часть вооружения и техники противника выведена из строя

Азербайджанские солдаты и офицеры проявили как высокий профессионализм, так и высокие моральные качества. В результате кратковременных локальных антитеррористических мероприятий большая часть вооружения и техники противника была выведена из строя.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в обращении к народу.

"На территории Азербайджана было незаконно размещено более сотни танков, бронетехники и бронетранспортеров, принадлежащих армянской армии. Размещены средства радиоэлектронной борьбы. Развернуто более двухсот пушечно-артиллерийских установок, новейших зенитных установок. Вопреки трехстороннему Заявлению от 10 ноября 2020 года, Армения уже три года не выводит свои вооруженные силы, живую силу и технику с нашей территории", - заявил глава государства, неоднократно возвращаясь к этому вопросу и выражая законное недовольство Азербайджанского государства.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: Most of the enemy's weapons and equipment were destroyed as a result of anti-terrorist measures
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Antiterror tədbirləri nəticəsində düşmənin silah və texnikalarının böyük hissəsi sıradan çıxarılmışdır"

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