Президент: В предстоящие годы зависимость Азербайджана от нефти снизится еще больше - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ 10 марта после официального открытия IV Глобального Бакинского форума президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу Euronews.

Report представляет данное интервью:

- Господин президент, насколько для такой нефтегазодобывающей страны, как Азербайджан, важны диверсификация экономики, изменение на нынешнем этапе бизнес-модели в связи с ценами на нефть?

- На самом деле, мы уже много лет работаем над диверсификацией экономики. Но в настоящее время, в период, когда цены на нефть очень низкие, это стало для нас основным приоритетом. Мы добились снижения зависимости от нефти и газа. Сейчас нефть и газ составляют всего лишь 30 процентов нашего внутреннего валового продукта. Однако наша цель заключается в создании модели развития, не зависящей от цен на нефть, и этот процесс продолжается. В настоящее время мы представляем пакет поддерживаемых Международным валютным фондом широкомасштабных реформ, охватывающих в основном отрасли ненефтяного сектора, - развитие сельского хозяйства, информационных технологий, туризма и другие сферы. Поэтому уверен, что в предстоящие годы зависимость Азербайджана от нефти снизится еще больше.

- В какой степени Вас беспокоит влияние нефти и цен на нефть на глобальную безопасность, в особенности, безопасность на Ближнем Востоке?

- Мы не видим прямой связи между снижением цен на нефть и глобальной безопасностью. Однако, безусловно, если цены на нефть будут оставаться низкими в долгосрочной перспективе, то это может привести к некоторым проблемам, экономическим и социальным, так как некоторые страны привыкли получать доход от нефти. По этой причине если нефтяные доходы уменьшатся, то это может обернуться сокращениями бюджета. Поэтому такое может произойти. Считаю, что основная цель любой нефтедобывающей страны заключается в сокращении зависимости от нефти, вложении инвестиций в инновации, образование и современные технологии, экспорте различных других, нежели нефтяных и газовых проектов. Если это произойдет, то безопасность в регионе, полагаю, будет обеспечена на высоком уровне.

Корреспондент: Большое спасибо.