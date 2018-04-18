Президент: В предстоящие годы мы проведем серьезные реформы

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ "За последние 15 лет мы уделили пристальное внимание решению социальных вопросов. Цифры тому подтверждение".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил 18 апреля на церемонии инаугурации.

Глава государства отметил, что заработные платы возросли почти в 7 раз, пенсии в более чем 10 раз: "Социальная политика всегда находится в центре внимания. И в последующей деятельности интересы и благосостояние граждан Азербайджана будут постоянно находиться в центре внимания. Учитывая, что в предстоящие годы мы проведем серьезные, более глубокие реформы, уверен, что уровень жизни наших граждан еще более улучшится".