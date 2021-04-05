Президент: В последние годы мы, можно сказать, возродили хлопководческую отрасль в Азербайджане

"Сегодня мы видим проявление этой политики в различных отраслях сельского хозяйства. В некоторых наших крупных фермерских хозяйствах, хозяйствах, занимающихся зерноводством, урожайность с гектара достигает 50, 60, даже 70 центнеров. Это соответствует и ра

"Сегодня мы видим проявление этой политики в различных отраслях сельского хозяйства. В некоторых наших крупных фермерских хозяйствах, хозяйствах, занимающихся зерноводством, урожайность с гектара достигает 50, 60, даже 70 центнеров. Это соответствует и равно уровню ведущих европейских стран. Особый вес здесь имеют, конечно, не только оросительные работы, но и другие меры. Однако без орошения об урожайности не может быть и речи".

Как передает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая в видеоформате Заура Микаилова в связи с назначением его председателем Открытого акционерного общества "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана".

"В последние годы мы, можно сказать, возродили хлопководческую отрасль в Азербайджане. Примерно 5-6 лет назад хлопководство полностью погибло, в стране собирали всего лишь 20-30 тысяч тонн хлопка. В результате принятых мер в прошлом году мы добились рекордного показателя – было собрано более 330 тысяч тонн хлопка, а урожайность с гектара превысила 33 центнера. То есть, если сравнить с самыми успешными годами советского времени, то можно сказать, что в советское время лишь два года урожайность с гектара была больше 33 центнеров. В основе всего этого лежат целенаправленная политика и совершенствование координированной деятельности соответствующих структур. Повышение урожайности в сельском хозяйстве и впредь будет оставаться для нас одним из приоритетных вопросов", - сказал президент.