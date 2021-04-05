О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент: В последние годы мы, можно сказать, возродили хлопководческую отрасль в Азербайджане

Президент: В последние годы мы, можно сказать, возродили хлопководческую отрасль в Азербайджане "Сегодня мы видим проявление этой политики в различных отраслях сельского хозяйства. В некоторых наших крупных фермерских хозяйствах, хозяйствах, занимающихся зерноводством, урожайность с гектара достигает 50, 60, даже 70 центнеров. Это соответствует и ра
Внутренняя политика
5 апреля 2021 г. 18:10
Президент: В последние годы мы, можно сказать, возродили хлопководческую отрасль в Азербайджане

"Сегодня мы видим проявление этой политики в различных отраслях сельского хозяйства. В некоторых наших крупных фермерских хозяйствах, хозяйствах, занимающихся зерноводством, урожайность с гектара достигает 50, 60, даже 70 центнеров. Это соответствует и равно уровню ведущих европейских стран. Особый вес здесь имеют, конечно, не только оросительные работы, но и другие меры. Однако без орошения об урожайности не может быть и речи".

Как передает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая в видеоформате Заура Микаилова в связи с назначением его председателем Открытого акционерного общества "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана".

"В последние годы мы, можно сказать, возродили хлопководческую отрасль в Азербайджане. Примерно 5-6 лет назад хлопководство полностью погибло, в стране собирали всего лишь 20-30 тысяч тонн хлопка. В результате принятых мер в прошлом году мы добились рекордного показателя – было собрано более 330 тысяч тонн хлопка, а урожайность с гектара превысила 33 центнера. То есть, если сравнить с самыми успешными годами советского времени, то можно сказать, что в советское время лишь два года урожайность с гектара была больше 33 центнеров. В основе всего этого лежат целенаправленная политика и совершенствование координированной деятельности соответствующих структур. Повышение урожайности в сельском хозяйстве и впредь будет оставаться для нас одним из приоритетных вопросов", - сказал президент.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Biz son illər ərzində Azərbaycanda pambıqçılıq sahəsini demək olar ki, dirçəltmişik"

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Арестовано имущество экс-главы Фонда господдержки развития СМИ
Арестовано имущество экс-главы Фонда господдержки развития СМИ
5 апреля 2021 г. 13:29
В Азербайджане выявлена выплата пенсий мертвым душам
В Азербайджане выявлена выплата пенсий "мертвым душам"
5 апреля 2021 г. 11:34
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2020 год
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2020 год
5 апреля 2021 г. 11:11
Президент Азеррейла: Некоторые наши волейболистки продают сладости
Президент "Азеррейл"а: Некоторые наши волейболистки продают сладости
3 апреля 2021 г. 16:18
Может ли вакцина нарушить пост? - комментарий УМК 
Может ли вакцина нарушить пост? - комментарий УМК 
2 апреля 2021 г. 12:39
Брайза: Соглашение по Достлуг создает ряд новых возможностей для региона
Брайза: Соглашение по "Достлуг" создает ряд новых возможностей для региона
1 апреля 2021 г. 16:59
Брайза: Армянское общество глубоко расколото
Брайза: Армянское общество глубоко расколото
1 апреля 2021 г. 16:48
ВБ: Пандемия тормозит реализацию проектов с Азербайджаном
ВБ: Пандемия тормозит реализацию проектов с Азербайджаном
29 марта 2021 г. 17:17
Названа дата наступления месяца Рамазан в Азербайджане
Названа дата наступления месяца Рамазан в Азербайджане
29 марта 2021 г. 10:47
Аким области: Туркестан и Шушу связывает много общего
Аким области: Туркестан и Шушу связывает много общего
29 марта 2021 г. 09:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi