Президент: В период оккупации спортивные победы в сознании народа были своего рода символической компенсацией за поражение в I Карабахской войне

Президент: В период оккупации спортивные победы в сознании народа были своего рода символической компенсацией за поражение в I Карабахской войне

В период оккупации спортивные победы в сознании народа были своего рода символической компенсацией за поражение в Первой Карабахской войне. То есть, мы показывали, что можем побеждать. Это стало очень важным фактором патриотизма в Азербайджане, потому что

https://static.report.az/photo/729b5363-87d0-3458-9edd-a3094dc17127.jpg https://static.report.az/photo/729b5363-87d0-3458-9edd-a3094dc17127.jpg Ильхам Алиев

В период оккупации спортивные победы в сознании народа были своего рода символической компенсацией за поражение в Первой Карабахской войне. То есть, мы показывали, что можем побеждать. Это стало очень важным фактором патриотизма в Азербайджане, потому что победы наших спортсменов, поднятие нашего флага наполняет нас эмоциями и гордостью. Патриотизм молодого поколения являлся важным фактором, так как я четко осознавал, что без этого, мы не сможем победить. Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью китайской медиакорпорации China Media Group. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке President: 'Sporting victories were kind of symbolic compensation in consciousness of our people for defeat in First Karabakh War'