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Президент: В период оккупации спортивные победы в сознании народа были своего рода символической компенсацией за поражение в I Карабахской войне

Президент: В период оккупации спортивные победы в сознании народа были своего рода символической компенсацией за поражение в I Карабахской войне В период оккупации спортивные победы в сознании народа были своего рода символической компенсацией за поражение в Первой Карабахской войне. То есть, мы показывали, что можем побеждать. Это стало очень важным фактором патриотизма в Азербайджане, потому что
Внутренняя политика
24 июля 2023 г. 16:44
Президент: В период оккупации спортивные победы в сознании народа были своего рода символической компенсацией за поражение в I Карабахской войне
Ильхам Алиев

В период оккупации спортивные победы в сознании народа были своего рода символической компенсацией за поражение в Первой Карабахской войне. То есть, мы показывали, что можем побеждать. Это стало очень важным фактором патриотизма в Азербайджане, потому что победы наших спортсменов, поднятие нашего флага наполняет нас эмоциями и гордостью. Патриотизм молодого поколения являлся важным фактором, так как я четко осознавал, что без этого, мы не сможем победить.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью китайской медиакорпорации China Media Group.

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Версия на английском языке President: 'Sporting victories were kind of symbolic compensation in consciousness of our people for defeat in First Karabakh War'
Версия на азербайджанском языке Prezident: "İdman qələbələrimiz insanların şüurunda I Qarabağ müharibəsindəki məğlubiyyətdən sonra bir növ rəmzi kompensasiya oldu"

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