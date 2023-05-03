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Президент: В период оккупации мы ожидали большего от Ирана в вопросе поддержки территориальной целостности Азербайджана

Президент: В период оккупации мы ожидали большего от Ирана в вопросе поддержки территориальной целостности Азербайджана В период оккупации мы ожидали большего от Ирана в вопросе поддержки территориальной целостности Азербайджана. И они всегда поддерживали территориальную целостность Азербайджана и голосовали за территориальную целостность Азербайджана в ООН, в Организации
Внутренняя политика
3 мая 2023 г. 20:56
Президент: В период оккупации мы ожидали большего от Ирана в вопросе поддержки территориальной целостности Азербайджана

В период оккупации мы ожидали большего от Ирана в вопросе поддержки территориальной целостности Азербайджана. И они всегда поддерживали территориальную целостность Азербайджана и голосовали за территориальную целостность Азербайджана в ООН, в Организации исламского сотрудничества. Так что, мы должны быть абсолютно справедливыми по этому поводу.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 3 мая на четвертой международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему" в Шуше, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Глава государства подчеркнул, что азербайджанский народ был не очень доволен ирано-армянскими отношениями. "Но как политики мы понимали, что у каждой страны есть свои внешнеполитические приоритеты; понимали, что Иран и Армения — соседи. Многие в Азербайджане ожидали такого же отношения, которое в годы оккупации проявляли Турция, Саудовская Аравия, Пакистан. Эти три страны фактически не имели дипломатических отношений с Арменией из-за оккупации. Поэтому люди думали, что было бы естественно, если бы Иран был среди этих трех стран и продемонстрировал солидарность", - отметил президент Азербайджана.

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