Президент: В основе всей проводимой нами работы лежит привязанность к национально-духовным ценностям

В основе всей проводимой нами работы лежит привязанность к национально-духовным ценностям.

В основе всей проводимой нами работы лежит привязанность к национально-духовным ценностям.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Сегодня в мире, различных уголках мира появляются всевозможные тенденции, возникают новые "ценности"", - сказал глава государства, отметив, что мы же, оставаясь приверженными традиционным ценностям, строим наше будущее на очень прочной национально-духовной основе. "Именно так должно воспитываться молодое поколение, таким мы его и воспитываем", - подчеркнул президент.