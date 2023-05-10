О нас

Президент: В основе всей проводимой нами работы лежит привязанность к национально-духовным ценностям

Президент: В основе всей проводимой нами работы лежит привязанность к национально-духовным ценностям В основе всей проводимой нами работы лежит привязанность к национально-духовным ценностям.
Внутренняя политика
10 мая 2023 г. 12:27
Президент: В основе всей проводимой нами работы лежит привязанность к национально-духовным ценностям

В основе всей проводимой нами работы лежит привязанность к национально-духовным ценностям.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Сегодня в мире, различных уголках мира появляются всевозможные тенденции, возникают новые "ценности"", - сказал глава государства, отметив, что мы же, оставаясь приверженными традиционным ценностям, строим наше будущее на очень прочной национально-духовной основе. "Именно так должно воспитываться молодое поколение, таким мы его и воспитываем", - подчеркнул президент.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President: 'All our work is based on a commitment to our national and moral values'
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Gördüyümüz bütün işlərin təməlində milli-mənəvi dəyərlərimizə bağlılıq dayanır"

Самое важное

Джейхун Байрамов о встрече в Вашингтоне: Мы сделали шаг вперед
Джейхун Байрамов о встрече в Вашингтоне: Мы сделали шаг вперед
10 мая 2023 г. 11:37
Посол Израиля сделал публикацию в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
Посол Израиля сделал публикацию в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
10 мая 2023 г. 11:08
Президент Ильхам Алиев выступил с обращением
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил с обращением
10 мая 2023 г. 11:02
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева
10 мая 2023 г. 09:59
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева
ФотоОбщественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева
10 мая 2023 г. 09:49
Отмечается 100-летие со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева
Отмечается 100-летие со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева
10 мая 2023 г. 00:00
Стартовал Международный музыкальный фестиваль Харыбюльбюль
ФотоСтартовал Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль"
9 мая 2023 г. 16:20
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии ряда объектов и церемониях закладки фундаментов в Шуше
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии ряда объектов и церемониях закладки фундаментов в Шуше
9 мая 2023 г. 12:28
Исполняется 78 лет со дня победы над фашизмом
Исполняется 78 лет со дня победы над фашизмом
9 мая 2023 г. 00:00
Президент Азербайджана подписал распоряжение о помиловании по случаю 100-летия Гейдара Алиева
Президент Азербайджана подписал распоряжение о помиловании по случаю 100-летия Гейдара Алиева
8 мая 2023 г. 22:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi