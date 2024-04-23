Президент: В настоящее время нефть и газ составляют менее половины нашего ВВП

Мы диверсифицируем нашу экономику. В настоящее время нефть и газ составляют менее половины нашего валового внутреннего продукта.

Мы диверсифицируем нашу экономику. В настоящее время нефть и газ составляют менее половины нашего валового внутреннего продукта.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 23 апреля в ходе выступления на международном форуме на тему "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана", организованном в Университете АДА.

"Однако около 95 процентов нашего экспорта связано с нефтью и газом. В настоящее время одна из наших главных задач – диверсифицировать экспорт", - отметил глава государства.