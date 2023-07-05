О нас

Президент: В настоящее время Азербайджан входит в десятку самых заминированных стран мира

Президент: В настоящее время Азербайджан входит в десятку самых заминированных стран мира В настоящее время Азербайджан входит в десятку самых заминированных стран мира. С момента окончания Отечественной войны в ноябре 2020 года около 300 азербайджанцев погибли или получили серьезные ранения в результате подрыва на минах.
Внутренняя политика
5 июля 2023 г. 10:49
Президент: В настоящее время Азербайджан входит в десятку самых заминированных стран мира

В настоящее время Азербайджан входит в десятку самых заминированных стран мира. С момента окончания Отечественной войны в ноябре 2020 года около 300 азербайджанцев погибли или получили серьезные ранения в результате подрыва на минах.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на проводимой в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.

"Каждый взрыв мины на освобожденных территориях является продолжением длинного списка военных преступлений, совершенных Арменией. Еще одним негативным последствием армянской оккупации являются наземные мины. Проблема наземных мин является нарушением со стороны Армении основных прав человека азербайджанского народа", - добавил глава государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President: Azerbaijan is among the most ten heavily mine-infested countries in the world now
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Azərbaycan hazırda dünyada minalarla ən çox çirkləndirilmiş on ölkə sırasındadır"

Другие новости из категории

Президент Ильхам Алиев: Перед Азербайджаном сегодня стоит ряд очень больших вызовов
Президент Ильхам Алиев: Перед Азербайджаном сегодня стоит ряд очень больших вызовов
5 июля 2023 г. 10:47
Президент Ильхам Алиев: Мы обеспокоены попытками приравнять ислам к насилию и террору
Президент Ильхам Алиев: Мы обеспокоены попытками приравнять ислам к насилию и террору
5 июля 2023 г. 10:46
Президент: Победа Азербайджана в Отечественной войне является триумфом международного права и справедливости
Президент: Победа Азербайджана в Отечественной войне является триумфом международного права и справедливости
5 июля 2023 г. 10:45
Президент Ильхам Алиев о подростке, убитом французской полицией
Президент Ильхам Алиев о подростке, убитом французской полицией
5 июля 2023 г. 10:40
Президент Азербайджана: Франция должна извиниться за свое колониальное прошлое и акты геноцида
Президент Азербайджана: Франция должна извиниться за свое колониальное прошлое и акты геноцида
5 июля 2023 г. 10:34
Президент: Во Франции со стороны чиновников и парламентариев все чаще звучат расистские ненавистнические высказывания
Президент: Во Франции со стороны чиновников и парламентариев все чаще звучат расистские ненавистнические высказывания
5 июля 2023 г. 10:34
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан очень обеспокоен растущей тенденцией к неоколониализму
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан очень обеспокоен растущей тенденцией к неоколониализму
5 июля 2023 г. 10:31
Президент: Мы должны громче заявлять о случаях вмешательства во внутренние дела государств
Президент: Мы должны громче заявлять о случаях вмешательства во внутренние дела государств
5 июля 2023 г. 10:29
Президент Азербайджана рассказал о приоритетах нашей страны в период председательства в Движении неприсоединения
Президент Азербайджана рассказал о приоритетах нашей страны в период председательства в Движении неприсоединения
5 июля 2023 г. 10:26
МВД: Назим Бейдамирли был привлечен к расследованию по заявлению гражданина
МВД: Назим Бейдамирли был привлечен к расследованию по заявлению гражданина
4 июля 2023 г. 23:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi