Президент: В мире тоже знают, что город Ханкенди был древним азербайджанским поселением

Это (Ханкенди) – наша историческая земля, и я уверен, что в Азербайджане это знают все. В мире тоже знают, что город Ханкенди был древним азербайджанским поселением, о чем свидетельствует его название – Ханское село.

Это (Ханкенди) – наша историческая земля, и я уверен, что в Азербайджане это знают все. В мире тоже знают, что город Ханкенди был древним азербайджанским поселением, о чем свидетельствует его название – Ханское село.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с преподавателями и студентами Карабахского университета.

Напомнив, что заключенные в начале XIX Кюрекчайский, Гюлистанский и Туркманчайский договоры фактически обусловили и последующую оккупацию, глава государства отметил: "Потому что после этих договоров было начато массовое переселение сюда из Ирана и Восточной Анатолии армян, которые никогда не жили на Карабахской земле. Это правда, это точная история. Просто Армения и армянские ученые, как всегда, сфальсифицировав историю, пытались создать вымышленную историю и посредством своих лоббистских сетей смогли в некоторой степени ввести в заблуждение международную общественность".