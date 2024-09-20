О нас

Президент: В мире тоже знают, что город Ханкенди был древним азербайджанским поселением

Президент: В мире тоже знают, что город Ханкенди был древним азербайджанским поселением Это (Ханкенди) – наша историческая земля, и я уверен, что в Азербайджане это знают все. В мире тоже знают, что город Ханкенди был древним азербайджанским поселением, о чем свидетельствует его название – Ханское село.
Внутренняя политика
20 сентября 2024 г. 11:53
Президент: В мире тоже знают, что город Ханкенди был древним азербайджанским поселением

Это (Ханкенди) – наша историческая земля, и я уверен, что в Азербайджане это знают все. В мире тоже знают, что город Ханкенди был древним азербайджанским поселением, о чем свидетельствует его название – Ханское село.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с преподавателями и студентами Карабахского университета.

Напомнив, что заключенные в начале XIX Кюрекчайский, Гюлистанский и Туркманчайский договоры фактически обусловили и последующую оккупацию, глава государства отметил: "Потому что после этих договоров было начато массовое переселение сюда из Ирана и Восточной Анатолии армян, которые никогда не жили на Карабахской земле. Это правда, это точная история. Просто Армения и армянские ученые, как всегда, сфальсифицировав историю, пытались создать вымышленную историю и посредством своих лоббистских сетей смогли в некоторой степени ввести в заблуждение международную общественность".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке President: The world also knows that the city of Khankandi has been an ancient settlement of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Dünyada da bilirlər ki, Xankəndi şəhəri qədim Azərbaycan yaşayış yeri olub

Экслюзивные новости

В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
17 сентября 2024 г. 19:29
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
17 сентября 2024 г. 16:12
Айхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
ФотоАйхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
17 сентября 2024 г. 12:23
Европа с 2020 года получила по TAP около 39 млрд кубометров азербайджанского газа 
Европа с 2020 года получила по TAP около 39 млрд кубометров азербайджанского газа 
16 сентября 2024 г. 12:33
В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
13 сентября 2024 г. 14:00
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
13 сентября 2024 г. 12:26
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
12 сентября 2024 г. 10:39
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
11 сентября 2024 г. 15:29
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
11 сентября 2024 г. 12:26
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
10 сентября 2024 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi