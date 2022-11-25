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Президент: В Иране нет школ с преподаванием на азербайджанском языке

Президент: В Иране нет школ с преподаванием на азербайджанском языке В Иране есть школы с преподаванием на армянском языке, но нет азербайджанских школ.
Внутренняя политика
25 ноября 2022 г. 13:43
Президент: В Иране нет школ с преподаванием на азербайджанском языке

В Иране есть школы с преподаванием на армянском языке, но нет азербайджанских школ.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика" 25 ноября.

"В Азербайджане функционируют 340 школ, где преподавание ведется на русском языке. Также в республике действуют 10 школ с преподаванием на грузинском языке. В Грузии 116 азербайджаноязычных школ. В Иране есть школы, где преподавание ведется на армянском языке, но нет школ, где уроки преподаются на азербайджанском языке. Как такое может быть? Если кто-то говорит, что это вмешательство во внутренние дела, то мы абсолютно отрицаем такие утверждения. Внешняя политика Азербайджана кристально ясна – мы никогда не вмешивались и не вмешиваемся во внутренние дела какого-либо государства", - сказал глава государства.

"Мы поднимаем вопрос преподавания на азербайджанском языке в иранских школах потому, что в противном случае азербайджанцы Ирана, говорящие на родном языке, утрачивают литературный компонент языка, азербайджанский язык остается лишь на уровне бытового", - добавил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: "İranda tədrisin erməni dilində aparıldığı məktəblər var, lakin azərbaycandilli məktəblər yoxdur"

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