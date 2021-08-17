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Президент: В будущем, чтобы добраться до Шуши, можно будет воспользоваться Физулинским и Лачинским аэропортами

Президент: В будущем, чтобы добраться до Шуши, можно будет воспользоваться Физулинским и Лачинским аэропортами 13:32
Внутренняя политика
17 августа 2021 г. 14:49
Президент: В будущем, чтобы добраться до Шуши, можно будет воспользоваться Физулинским и Лачинским аэропортами
Ильхам Алиев

"В Лачинском районе дан старт строительству Международного аэропорта. Строительство этого аэропорта было объявлено мной некоторое время назад. Я говорил, что на освобожденных землях будут построены три международных аэропорта. В Физули и Зангилане уже дан старт работам. Физулинский Международный аэропорт будет полностью готов к эксплуатации к концу этого или началу следующего года. Зангиланский аэропорт, вероятно, будет введен в эксплуатацию в 2022 году".

Как сообщает Report, об этом, выступая на церемонии закладки фундамента аэропорта в Лачине, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Поиск места для строительства аэропортов, безусловно, занял много времени. Потому что рельеф Кяльбаджарского и Лачинского районов таков, что здесь невозможно найти ровное место. Хотя оба района имеют очень обширную территорию, - горы, леса, долины, холмы, - почти нет прямой дороги, ровной местности. Было выбрано единственное место, где, выполнив большие земляные работы, все же можно построить аэропорт. Я считаю, что, пожалуй, впервые в мировой истории аэропорт строится на таком рельефе. Потому что все аэропорты, как правило, построены на равнинной местности. Так как здесь такого места нет, единственным местом было выбрано село Горчу Лачинского района. Преимущество этого места в том, что расстояние от города Лачин составляет чуть более 30 км, а от города Кяльбаджар - чуть более 60 км. В то же время расстояние до города Шуши составляет около 70 км. То есть в будущем, чтобы добраться до Шуши, можно будет воспользоваться как Физулинским, так и Лачинским аэропортами", - отметил президент.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Gələcəkdə Şuşaya getmək üçün həm Füzuli, həm də Laçın hava limanlarından istifadə etmək mümkün olacaq"

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