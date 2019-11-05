Президент: Отныне в Баку полностью должны быть обеспечены правила градостроительства

"Очень хорошо, нужно сделать всю эту работу, так как в этом есть потребность. Нам необходимо постараться, чтобы все уголки города Баку были благоустроены, беспокоящие граждан проблемы, в том числе вопросы, связанные со строительством, устранены. Я дал соответствующие указания и об этом".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, приняв главу Исполнительной власти города Баку Эльдара Азизова.

Глава государства отметил, что порой места под строительство захватываются, иногда незаконно издаются распоряжения, вырубаются деревья. "Спасибо гражданам, зачастую сталкиваясь с подобной ситуацией, они сообщают в соответствующие органы. То есть, это означает действие общественного контроля. Отныне в Баку полностью должны быть обеспечены правила градостроительства. Во всех городах для строительства здания действуют соответствующие коэффициенты. К сожалению, прежде эти коэффициенты превышались в 10, а может и более раз. То есть, нарушались все правила градостроительства.

Прямо перед существующими зданиями строились новые многоэтажные здания, некоторые так называемые предприниматели лишали граждан, проживающих в старых зданиях, солнечного света. Зачастую строительство домов осуществлялось во дворах. В прежние времена дома строились даже во дворах некоторых школ. Впоследствии этому был положен конец. То есть, следует применять правила градостроительства, здесь местным исполнительным органам и, конечно, Государственному комитету по архитектуре и строительству необходимо строить свою работу на высоком уровне, с тем, чтобы обеспечивались все градостроительные нормы", - подчеркнул президент.