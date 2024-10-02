Президент: В Армении героизированы лица, совершившие военные преступления

В открытых источниках и интернет-ресурсах достаточно фотографий и видео, доказывающих бесчеловечные действия, совершенные Арменией против азербайджанцев во время Первой Карабахской войны. Хотя некоторые лица, совершившие военные преступления и преступлени

В открытых источниках и интернет-ресурсах достаточно фотографий и видео, доказывающих бесчеловечные действия, совершенные Арменией против азербайджанцев во время Первой Карабахской войны. Хотя некоторые лица, совершившие военные преступления и преступления против человечности, сегодня предстают перед правосудием Азербайджана, в Армении пока ни один человек не был привлечен к ответственности за это, напротив, они были героизированы.

Как сообщает Report, об этом говорится в послании президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном участникам международной конференции "Решение проблемы пропавших без вести лиц: защита права семей на установление истины".

В то же время военные преступники, командиры в Армении в разное время заявляли, что располагают информацией о массовых захоронениях. Несмотря на это, Армения все еще отказывается предоставить информацию о местонахождении этих захоронений, в том числе останков Национального героя Азербайджана Натига Гасымова.

Армения должна отказаться от своей деструктивной позиции и выполнить обязательства, вытекающие из международного гуманитарного права. Если Армения действительно хочет достичь мира с Азербайджаном, тогда она должна решительно осудить зверства, совершенные в отношении взятых в плен и заложники азербайджанцев, и наказать виновных. Это также может стать одной из действенных мер по построению доверия между двумя странами.