Президент уволил главу ОАО «Азерхалча» Видади Мурадова

Видади Айдын оглу Мурадов освобожден от должности председателя Правления Открытого акционерного общества «Азерхалча».
Президент уволил главу ОАО «Азерхалча» Видади МурадоваПрезидент уволил главу ОАО «Азерхалча» Видади Мурадова Видади Айдын оглу Мурадов освобожден от должности председателя Правления Открытого акционерного общества «Азерхалча».
Внутренняя политика
10 января 2021 г. 11:50
https://static.report.az/photo/6c562706-029f-39ba-9859-032a59f25718.jpgПрезидент Ильхам Алиев
Версия на азербайджанском языке Prezident “Azərxalça” ASC-nin İdarə Heyətinin sədrini vəzifəsindən azad edib