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Президент уволил главу ОАО «Азерхалча» Видади Мурадова

Президент уволил главу ОАО «Азерхалча» Видади Мурадова Видади Айдын оглу Мурадов освобожден от должности председателя Правления Открытого акционерного общества «Азерхалча».
Внутренняя политика
10 января 2021 г. 11:50
Президент уволил главу ОАО «Азерхалча» Видади Мурадова
Президент Ильхам Алиев

Видади Айдын оглу Мурадов освобожден от должности председателя Правления Открытого акционерного общества «Азерхалча».

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Prezident “Azərxalça” ASC-nin İdarə Heyətinin sədrini vəzifəsindən azad edib

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