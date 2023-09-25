Президент: Уверен, что процесс интеграции армянского населения Карабаха в азербайджанское общество пройдет успешно

Несколько дней назад в городе Евлах состоялась встреча представителей карабахских армян с представителями государственных структур Азербайджана. Сегодня проводится вторая встреча.
Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 25 сентября во время совместного с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявления для прессы.
Глава государства выразил уверенность, что процесс интеграции армянского населения, проживающего в Карабахе, в азербайджанское общество будет идти успешно.