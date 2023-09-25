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Президент: Уверен, что процесс интеграции армянского населения Карабаха в азербайджанское общество пройдет успешно

Президент: Уверен, что процесс интеграции армянского населения Карабаха в азербайджанское общество пройдет успешно Несколько дней назад в городе Евлах состоялась встреча представителей карабахских армян с представителями государственных структур Азербайджана. Сегодня проводится вторая встреча.
Внутренняя политика
25 сентября 2023 г. 17:32
Президент: Уверен, что процесс интеграции армянского населения Карабаха в азербайджанское общество пройдет успешно

Несколько дней назад в городе Евлах состоялась встреча представителей карабахских армян с представителями государственных структур Азербайджана. Сегодня проводится вторая встреча.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 25 сентября во время совместного с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявления для прессы.

Глава государства выразил уверенность, что процесс интеграции армянского населения, проживающего в Карабахе, в азербайджанское общество будет идти успешно.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Əminəm ki, Qarabağda yaşayan erməni əhalinin Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiya prosesi uğurla gedəcək"

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