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Президент: Уверен, что День государственного суверенитета отныне будет широко отмечаться в Азербайджане

Президент: Уверен, что День государственного суверенитета отныне будет широко отмечаться в Азербайджане Этот день (День государственного суверенитета – ред.) мы вместе отмечаем в Ханкенди и уверен, что отныне 20 Сентября будет широко отмечаться в Азербайджане.
Внутренняя политика
20 сентября 2024 г. 11:23
Президент: Уверен, что День государственного суверенитета отныне будет широко отмечаться в Азербайджане

Этот день (День государственного суверенитета – ред.) мы вместе отмечаем в Ханкенди и уверен, что отныне 20 Сентября будет широко отмечаться в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с преподавателями и студентами Карабахского университета.

"Ровно год назад героическая Азербайджанская армия полностью восстановила государственный суверенитет. В результате антитеррористической операции, продолжавшейся менее одного дня, сепаратисты были уничтожены, Азербайджан полностью обеспечил свой государственный суверенитет, международное право взяло верх и Азербайджан вновь продемонстрировал свою мощь", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: I am confident that State Sovereignty Day will be widely celebrated in Azerbaijan from now on
Версия на азербайджанском языке Prezident: Əminəm ki, Dövlət Suverenliyi Günü bundan sonra Azərbaycanda geniş qeyd ediləcək

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