Президент: Уверен, что День государственного суверенитета отныне будет широко отмечаться в Азербайджане

Этот день (День государственного суверенитета – ред.) мы вместе отмечаем в Ханкенди и уверен, что отныне 20 Сентября будет широко отмечаться в Азербайджане.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с преподавателями и студентами Карабахского университета.
"Ровно год назад героическая Азербайджанская армия полностью восстановила государственный суверенитет. В результате антитеррористической операции, продолжавшейся менее одного дня, сепаратисты были уничтожены, Азербайджан полностью обеспечил свой государственный суверенитет, международное право взяло верх и Азербайджан вновь продемонстрировал свою мощь", - подчеркнул глава государства.