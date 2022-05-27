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Президент: Утверждена инвестиционная программа в этом году, в нее будут внесены дополнения

Президент: Утверждена инвестиционная программа в этом году, в нее будут внесены дополнения "Мы реализовали первый проект и представили его жителям села Агалы и всему Азербайджану. Таковы наши планы и на будущее".
Внутренняя политика
27 мая 2022 г. 16:38
Президент: Утверждена инвестиционная программа в этом году, в нее будут внесены дополнения

"Мы реализовали первый проект и представили его жителям села Агалы и всему Азербайджану. Таковы наши планы и на будущее".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал на встрече с представителями общественности в селе Агалы Зангиланского района.

Глава государства сказал, что на первом этапе в каждом районе были выбраны отдельные села, и в первую очередь работа будет проводиться в них. После поэтапного возвращения людей, будут восстановлены все остальные места.

"Утверждена инвестиционная программа в этом году, в нее будут внесены дополнения", - сказал президент.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: "Bu il də investisiya proqramı təsdiq olunub və proqrama əlavələr də ediləcək"

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