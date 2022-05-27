Президент: Утверждена инвестиционная программа в этом году, в нее будут внесены дополнения

Президент: Утверждена инвестиционная программа в этом году, в нее будут внесены дополнения

"Мы реализовали первый проект и представили его жителям села Агалы и всему Азербайджану. Таковы наши планы и на будущее".

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"Мы реализовали первый проект и представили его жителям села Агалы и всему Азербайджану. Таковы наши планы и на будущее". Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал на встрече с представителями общественности в селе Агалы Зангиланского района.



Глава государства сказал, что на первом этапе в каждом районе были выбраны отдельные села, и в первую очередь работа будет проводиться в них. После поэтапного возвращения людей, будут восстановлены все остальные места. "Утверждена инвестиционная программа в этом году, в нее будут внесены дополнения", - сказал президент. Подпишитесь на наш Telegram канал