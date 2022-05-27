Президент: Утверждена инвестиционная программа в этом году, в нее будут внесены дополнения

"Мы реализовали первый проект и представили его жителям села Агалы и всему Азербайджану. Таковы наши планы и на будущее".
Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал на встрече с представителями общественности в селе Агалы Зангиланского района.
Глава государства сказал, что на первом этапе в каждом районе были выбраны отдельные села, и в первую очередь работа будет проводиться в них. После поэтапного возвращения людей, будут восстановлены все остальные места.
"Утверждена инвестиционная программа в этом году, в нее будут внесены дополнения", - сказал президент.