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Президент утвердил запрет на некоторые виды деятельности в туристических и рекреационных зонах

Президент утвердил запрет на некоторые виды деятельности в туристических и рекреационных зонах В Азербайджане утверждены запреты на некоторые виды деятельности в туристических и рекреационных зонах.
Внутренняя политика
30 октября 2024 г. 14:57
Президент утвердил запрет на некоторые виды деятельности в туристических и рекреационных зонах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в закон "О туризме", запрещающие некоторые виды деятельности в туристических и рекреационных зонах страны.

Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующее распоряжение.

Согласно документу, в этих зонах запрещается любая деятельность, связанная с химической промышленностью, металлургией, ядерной энергетикой, эксплуатация крупных промпредприятий и предприятий технологического оборудования и машиностроения, а также предприятий по обезвреживанию и переработке отходов, в том числе установка сооружений и полигонов для этих целей.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev approves ban on certain types of activities in tourist, recreational areas
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda turizm və rekreasiya zonalarının ərazilərində qadağan edilən hallar təsdiqlənib

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