Президент утвердил запрет на некоторые виды деятельности в туристических и рекреационных зонах

В Азербайджане утверждены запреты на некоторые виды деятельности в туристических и рекреационных зонах.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в закон "О туризме", запрещающие некоторые виды деятельности в туристических и рекреационных зонах страны.

Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующее распоряжение.

Согласно документу, в этих зонах запрещается любая деятельность, связанная с химической промышленностью, металлургией, ядерной энергетикой, эксплуатация крупных промпредприятий и предприятий технологического оборудования и машиностроения, а также предприятий по обезвреживанию и переработке отходов, в том числе установка сооружений и полигонов для этих целей.