Президент утвердил запрет на некоторые виды деятельности в туристических и рекреационных зонах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в закон "О туризме", запрещающие некоторые виды деятельности в туристических и рекреационных зонах страны.
Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующее распоряжение.
Согласно документу, в этих зонах запрещается любая деятельность, связанная с химической промышленностью, металлургией, ядерной энергетикой, эксплуатация крупных промпредприятий и предприятий технологического оборудования и машиностроения, а также предприятий по обезвреживанию и переработке отходов, в том числе установка сооружений и полигонов для этих целей.