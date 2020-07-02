Президент утвердил ужесточение штрафа за неношение маски

Ильхам Алиев подписал закон о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях

Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях.

Как передает Report, согласно документу выросли штрафы в связи с использованием средств индивидуальной защиты в период антиэпидемиологического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов.

Изменением за нарушение установленных соответствующим органом исполнительной власти требований в связи с использованием средств индивидуальной защиты в период антиэпидемиологического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов, а также не предотвращение нарушения этих требований должностными или юридическими лицами физические лица будут штрафоваться в размере 100 манатов, должностные – 200 манатов, юридические – 400 манатов.

Кроме того, за повторение аналогичных действий в течение года с момента вступления в силу решения об административном взыскании за эти деяния физические лица будут штрафоваться в размере 200 манатов, должностные – 400 мантов, юридические – 800 манатов.

За повторение аналогичных действий в течение года с момента вступления в силу решения об административном взыскании за нарушение требований в связи с использованием средств индивидуальной защиты в период антиэпидемиологического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов, а также не предотвращение нарушения этих требований должностными или юридическими лицами физические лица штрафовались в размере 100 манатов, должностные – 200 мантов, юридические – 400 манатов.