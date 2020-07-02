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Президент утвердил ужесточение штрафа за неношение маски

Президент утвердил ужесточение штрафа за неношение маски Ильхам Алиев подписал закон о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях
Внутренняя политика
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2 июля 2020 г. 13:26
Президент утвердил ужесточение штрафа за неношение маски

Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях. 
Как передает Report, согласно документу выросли штрафы в связи с использованием средств индивидуальной защиты в период антиэпидемиологического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов.
Изменением за нарушение установленных соответствующим органом исполнительной власти требований в связи с использованием средств индивидуальной защиты в период антиэпидемиологического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов, а также не предотвращение нарушения этих требований должностными или юридическими лицами физические лица будут штрафоваться в размере 100 манатов, должностные – 200 манатов, юридические – 400 манатов.
Кроме того, за повторение аналогичных действий в течение года с момента вступления в силу решения об административном взыскании за эти деяния физические лица будут штрафоваться в размере 200 манатов, должностные – 400 мантов, юридические – 800 манатов.
За повторение аналогичных действий в течение года с момента вступления в силу решения об административном взыскании за нарушение требований в связи с использованием средств индивидуальной защиты в период антиэпидемиологического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов, а также не предотвращение нарушения этих требований должностными или юридическими лицами физические лица штрафовались в размере 100 манатов, должностные – 200 мантов, юридические – 400 манатов.

Версия на азербайджанском языке Prezident maska taxmamağa görə cərimə artımını təsdiqlədi

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