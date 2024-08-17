О нас

Президент утвердил ряд документов между Азербайджаном и Пакистаном

Президент утвердил ряд документов между Азербайджаном и Пакистаном Президент Ильхам Алиев утвердил подписанные между Азербайджаном и Пакистаном документы.
Внутренняя политика
17 августа 2024 г. 15:39
Президент утвердил ряд документов между Азербайджаном и Пакистаном

Президент Ильхам Алиев утвердил подписанные между Азербайджаном и Пакистаном документы.

Как сообщает Report, глава государства подписал указ об утверждении соглашения между правительствами Азербайджана и Пакистана о сотрудничестве в сфере туризма.

Также президент утвердил меморандум о взаимопонимании между правительствами двух стран о сотрудничестве в области минеральных ресурсов и геологии, меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в сфере информационных и коммуникационных технологий между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и Министерством информационных технологий и телекоммуникаций Пакистана, меморандум о сотрудничестве между Министерством юстиции Азербайджана и Министерством права и юстиции Пакистана.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке President Ilham Aliyev approves documents signed between Azerbaijan and Pakistan
Версия на азербайджанском языке Prezident Azərbaycanla Pakistan arasında imzalanmış sənədləri təsdiqləyib

Экслюзивные новости

В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
14 августа 2024 г. 16:02
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
8 августа 2024 г. 13:30
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
8 августа 2024 г. 10:03
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
7 августа 2024 г. 12:42
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
6 августа 2024 г. 18:40
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
6 августа 2024 г. 14:34
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
5 августа 2024 г. 12:10
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
5 августа 2024 г. 11:19
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
2 августа 2024 г. 15:37
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
1 августа 2024 г. 14:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi