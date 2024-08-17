Президент утвердил ряд документов между Азербайджаном и Пакистаном

Президент Ильхам Алиев утвердил подписанные между Азербайджаном и Пакистаном документы.
Как сообщает Report, глава государства подписал указ об утверждении соглашения между правительствами Азербайджана и Пакистана о сотрудничестве в сфере туризма.
Также президент утвердил меморандум о взаимопонимании между правительствами двух стран о сотрудничестве в области минеральных ресурсов и геологии, меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в сфере информационных и коммуникационных технологий между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и Министерством информационных технологий и телекоммуникаций Пакистана, меморандум о сотрудничестве между Министерством юстиции Азербайджана и Министерством права и юстиции Пакистана.