Президент утвердил расширение круга субъектов, которые могут получить дипломатический паспорт

Президент утвердил расширение круга субъектов, которые могут получить дипломатический паспорт

В Азербайджане расширен круг субъектов, которые могут получить дипломатический паспорт.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев утвердил соответствующее изменение в закон "О паспортах".

С целью использования обеспечения должностей, относящихся к первой классификации административных должностей, предлагаемым изменением в закон "О паспортах" заместители руководителя отдела или другого приравненного к нему структурного подразделения в Администрации президента также будут включены в круг субъектов, которые могут получить дипломатический паспорт.

Кроме того, согласно изменению в закон "О государственной службе", должность представителя президента Азербайджана по вопросам климата включена в первую классификацию административных и вспомогательных должностей.

Отметим, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 5 февраля 2025 года Мухтар Бабаев назначен представителем президента Азербайджана по вопросам климата.