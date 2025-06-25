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Президент утвердил расширение круга субъектов, которые могут получить дипломатический паспорт

Президент утвердил расширение круга субъектов, которые могут получить дипломатический паспорт Президент утвердил расширение круга субъектов, которые могут получить дипломатический паспорт
Внутренняя политика
25 июня 2025 г. 15:33
Президент утвердил расширение круга субъектов, которые могут получить дипломатический паспорт

В Азербайджане расширен круг субъектов, которые могут получить дипломатический паспорт.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев утвердил соответствующее изменение в закон "О паспортах".

С целью использования обеспечения должностей, относящихся к первой классификации административных должностей, предлагаемым изменением в закон "О паспортах" заместители руководителя отдела или другого приравненного к нему структурного подразделения в Администрации президента также будут включены в круг субъектов, которые могут получить дипломатический паспорт.

Кроме того, согласно изменению в закон "О государственной службе", должность представителя президента Азербайджана по вопросам климата включена в первую классификацию административных и вспомогательных должностей.

Отметим, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 5 февраля 2025 года Мухтар Бабаев назначен представителем президента Азербайджана по вопросам климата.

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Версия на азербайджанском языке Diplomatik pasport əldə edəcək subyektlərin dairəsi genişləndirilib

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