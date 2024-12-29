О нас

Президент утвердил повышение штрафов за жестокое обращение с животными

Президент утвердил повышение штрафов за жестокое обращение с животными Президент утвердил повышение штрафов за жестокое обращение с животными
Внутренняя политика
29 декабря 2024 г. 17:57
Президент утвердил повышение штрафов за жестокое обращение с животными

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие повышение штрафов за жестокое обращение с животными.

Как сообщает Report, согласно поправкам, за жестокое обращение с животными, причинение им боли, страданий, пыток, избиение или натравливание друг на друга теперь будут штрафовать на сумму от 500 до 800 манатов. Ранее максимальный штраф составлял 500 манатов.

Если такие действия совершены демонстративно, в том числе с показом в СМИ, штраф составит от 800 до 1000 манатов. За причинение животному увечий штраф вырастет до 1000-1500 манатов, а если жестокость привела к гибели животного - до 1500-2000 манатов с возможностью ареста до 1 месяца.

Кроме того, теперь будут штрафовать на 1000-1500 манатов или арестовывать до 1 месяца за пропаганду жестокого обращения с животными, призывы к этому или использование материалов с такими сценами в коммерческих целях.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Heyvanlarla rəhmsiz rəftar edilməsinə görə cərimələr artırılıb

Самое читаемое

Глава Росавиации: В воздушном пространстве Грозного в часы авиакатастрофы вводился план Ковер
Глава Росавиации: В воздушном пространстве Грозного в часы авиакатастрофы вводился план "Ковер"
27 декабря 2024 г. 15:20
Самолет, направлявшийся из Батуми в Москву, остановился прямо перед взлетом
Самолет, направлявшийся из Батуми в Москву, остановился прямо перед взлетом
26 декабря 2024 г. 17:26
В Актау прибыли представители предприятия по производству самолетов Embraer
В Актау прибыли представители предприятия по производству самолетов Embraer
27 декабря 2024 г. 14:11
Летевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау
ВидеоЛетевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау
25 декабря 2024 г. 11:11
️Министр транспорта Казахстана раскрыл детали авиакатастрофы в Актау
️Министр транспорта Казахстана раскрыл детали авиакатастрофы в Актау
26 декабря 2024 г. 18:53
МЧС Казахстана: На борту потерпевшего крушение в Актау самолета находились 42 гражданина Азербайджана
МЧС Казахстана: На борту потерпевшего крушение в Актау самолета находились 42 гражданина Азербайджана
25 декабря 2024 г. 13:39
Минтранспорта РК: На борту потерпевшего крушение самолета AZAL находилось 37 граждан Азербайджана
ВидеоМинтранспорта РК: На борту потерпевшего крушение самолета AZAL находилось 37 граждан Азербайджана
25 декабря 2024 г. 12:01
Временные ограничения ввели на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский, Калуга
Временные ограничения ввели на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский, Калуга
26 декабря 2024 г. 17:15
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
Погибший в авиакатастрофе близ Актау Анар Бабаев работал в Грозном
Погибший в авиакатастрофе близ Актау Анар Бабаев работал в Грозном
26 декабря 2024 г. 15:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi