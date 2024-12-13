О нас

Президент утвердил повышение штрафов за выброс мусора из автомобилей и судов

Президент утвердил повышение штрафов за выброс мусора из автомобилей и судов Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях, увеличивающие штрафы за выброс мусора и других предметов из транспортных средств и судов.
Внутренняя политика
13 декабря 2024 г. 16:15
Президент утвердил повышение штрафов за выброс мусора из автомобилей и судов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях, увеличивающие штрафы за выброс мусора и других предметов из транспортных средств и судов.

Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий указ.

Согласно поправкам, штраф за выброс отходов и других предметов с судов повышен с 30 до 300 манатов. Кроме того, за выброс мусора или любых предметов из транспортных средств на дороги или дорожные сооружения физические лица будут оштрафованы на сумму 200 манатов, должностные лица - на 1000 манатов, а юридические лица - на 4000 манатов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Nəqliyyat vasitələrindən bayıra zibil atanlar 4 min manatadək cərimələnəcək

Экслюзивные новости

Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
13 декабря 2024 г. 12:13
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
12 декабря 2024 г. 16:27
Ректор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
ФотоРектор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
12 декабря 2024 г. 14:11
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
12 декабря 2024 г. 13:10
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
11 декабря 2024 г. 10:22
ЦБА: Банки смогут направлять зеленые кредиты только в сферы, указанные в зеленой таксономии
ЦБА: Банки смогут направлять "зеленые кредиты" только в сферы, указанные в "зеленой таксономии"
9 декабря 2024 г. 13:37
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
9 декабря 2024 г. 13:16
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
6 декабря 2024 г. 12:58
Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
5 декабря 2024 г. 16:44
ONGC Videsh заинтересована расширении сотрудничества с SOCAR в Азербайджане и за его пределами
ONGC Videsh заинтересована расширении сотрудничества с SOCAR в Азербайджане и за его пределами
5 декабря 2024 г. 12:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi