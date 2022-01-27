Президент утвердил поправки в связи с наказаниями за нарушения трудового законодательства

17:37 Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях".

Как сообщает Report, поправки предусматривают штрафы для должностных лиц в размере 1 тыс. манатов и для юридических лиц в размере 2 тыс. манатов за нарушение оснований для заключения, изменения и прекращения трудового договора, условий труда, рабочего времени и времени отдыха, реализации права на отпуск, оплаты труда и отпуска, командировочных расходов, льгот и других выплат, несоблюдение участниками трудовых отношений решений и предписаний соответствующего органа исполнительной власти об особенностях использования труда работников в возрасте до 18 лет и женщин.