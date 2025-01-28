О нас

Президент утвердил поправки в Миграционный кодекс

Президент утвердил поправки в Миграционный кодекс Президент утвердил поправки в Миграционный кодекс
Внутренняя политика
28 января 2025 г. 16:47
Президент утвердил поправки в Миграционный кодекс

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в Миграционный кодекс, регулирующие правила освобождения иностранцев и лиц без гражданства, принудительно помещенных в центры содержания нелегальных мигрантов.

Как сообщает Report, согласно новой редакции кодекса, срок пребывания иностранцев и лиц без гражданства в центре будет исчисляться с момента их принятия в соответствии с решением об их размещении в учреждении.

Вопрос о продлении срока содержания или освобождении таких лиц должен быть решен до истечения срока, указанного в данном решении.

Начальник центра должен будет уведомить об этом соответствующий орган исполнительной власти в устной или письменной форме за 1 рабочий день до истечения срока размещения лица в центре. За исключением случаев продления срока содержания на основании решения суда, решение о продлении срока содержания или освобождении иностранцев и лиц без гражданства будет приниматься соответствующим органом исполнительной власти.

Кроме того, решение о продлении срока пребывания или освобождении лиц, содержащихся в центре, должно быть исполнено незамедлительно, как только оно поступит в центр.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President of Azerbaijan approves amendments to Migration Code
Версия на азербайджанском языке Qanunsuz miqrantların saxlanılması mərkəzlərindəki şəxslərin azad edilməsi qaydaları müəyyənləşib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с канцлером Германии
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с канцлером Германии
21 января 2025 г. 19:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi