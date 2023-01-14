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Президент утвердил положение о юбилейной медали, учрежденной в связи со 100-летием Верховного суда

Президент утвердил положение о юбилейной медали, учрежденной в связи со 100-летием Верховного суда Президент Ильхам Алиев утвердил Положение о юбилейной медали Азербайджана "100-летие Верховного суда Азербайджана (1923-2023 годы)".
Внутренняя политика
14 января 2023 г. 16:47
Президент утвердил положение о юбилейной медали, учрежденной в связи со 100-летием Верховного суда

Президент Ильхам Алиев утвердил положение о юбилейной медали Азербайджана "100-летие Верховного суда Азербайджана (1923-2023 годы)".

Как сообщает Report, согласно положению, юбилейной медалью награждаются судьи, образцово исполняющие свои обязанности, отличившиеся безупречной деятельностью, государственные служащие, проходящие службу в аппарате судов, лица, внесшие вклад в развитие судебной системы, а также международные партнеры.

Юбилейная медаль носится на левой стороне груди, если имеются другие ордена и медали Азербайджанской Республики, то после них.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident Ali Məhkəmənin 100 illiyi ilə bağlı yubiley medalının təsis edilməsini təsdiqləyib

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